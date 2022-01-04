السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا بـ2585 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة.

كما أعلنت تعافي 375 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 543.129 حالة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (2585) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (375) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (543,129) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ltwCJFN8bQ — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 4, 2022

ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة

كان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، أعلن أمس، ارتفاع إصابات كورونا خلال يوم واحد بنسبة 70%، كما شهدت ارتفاعًا بنحو 50% في عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا خلال يوم واحد.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، أنَّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعاً عالياً في الارتفاع، مضيفًا أن موجات كورونا السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع على حد وصفه.

وتابع: «المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعاً عالياً في الارتفاع في غضون 4 أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع الأيام المقبلة، وهوما حدث بالفعل، مشيرًا إلى أنَّ أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات.

السعودية تعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، فقررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الماضي 30 ديسمبر.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان سابق لها، أنَّ هذا القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحوّرة منه.