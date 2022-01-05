إيداع طالب إعدادي دار رعاية بالشرقية.. سدد لـ عامل طعنة قاتلة

قررت نيابة فاقوس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، إيداع طالب بالصف الثالث الإعدادي في إحدى دور الرعاية محبوسا على ذمة التحقيقات معه في التهمة المنسوبة إليه بقتل طالب آخر في مشاجرة بينهما بمدينة فاقوس أول أمس، كما قررت استعجال تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة المجني عليه.

مقتل طالب على يد آخر في فاقوس

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي قسم شرطة فاقوس بلاغ بوفاة «محمد . أ . ح»، 19 عاما، طالب جامعي، ويعمل في مطعم مقيم بمدينة فاقوس، إثر إصابته بطعنة نافذة بالبطن على يد طالب آخر يدعى «أحمد. م . ع»، 14 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي خلال مشاجرة بينهما في مدينة فاقوس.

مشادة كلامية تطورت لاعتداء بسلاح أبيض

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة في فاقوس لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المجني عليه يعمل في مطعم، والمتهم يعمل في محل مجاور له، ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الأخير بالتعدي على المجني عليه بطعنه بسلاح أبيض، ما أدى لإصابته بجرح نافذ وتوفى متأثرا بإصابته.

إيداع المتهم دار رعاية والتصريح بدفن المجني عليه

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعي لتشريحها، وتحديد سبب الوفاة، كما قررت إيداع المتهم في دار رعاية محبوسا على ذمة التحقيقات في القضية.