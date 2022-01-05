عروض الخدمات البنكية للعملاء بمناسبة العام الجديد.. تقسيط وتخفيضات 50%

مع بداية العام الجديد، تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، على تقديم العديد من العروض الشهرية المميزة، المتمثلة في بعض الخصومات والتخفيضات، ونظم التقسيط المُيسرة، و«الكاش بك»، بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

عروض الخدمات البنكية في يناير

ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء خلال شهر يناير بمناسبة العام الجديد، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يقدم ميزة تقسيط تصل إلى 24 شهرًا، دون فوائد، بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 50%، وخصومات تصل إلى 20%، لدى كثير من المتاجر خلال شهر يناير 2022.

البنك التجاري الدولي CIB

كشف بنك CIB، أحدث العروض للعملاء بمناسبة العام الجديد، إذ يمكن الاستمتاع بخصومات تصل إلى 50%، وتقسيط دون فوائد عند التسوق، لدى مجموعة كبيرة من التجار، خلال الشهر الجاري.

البنك الأهلي الكويتي

قدم البنك الأهلي الكويتي، عروضا مميزة بمناسبة انطلاق السنة الجديدة، إذ يمكن للعملاء من خارج مصر، الاستمتاع بـ7% كاش باك، دون حد أقصى على جميع مشترياتك، عند الشراء أونلاين ببطاقات الائتمان، حتى يوم 15 يناير 2022، بالشروط الآتية:

- الكاش باك على جميع مشترياتك خارج مصر، دون حد أدنى للمشتريات، ودون حد أقصى للكاش باك.

- العرض ساري على جميع المشتريات خارج مصر، وعلى معاملات الشراء عبر الإنترنت من أي موقع خارج مصر بالعملة الأجنبية.

- سيتم استرداد مبالغ الكاش باك في رصيد بطاقتك، خلال شهر فبراير 2022.

- العرض غير ساري على المعاملات داخل مصر، والمعاملات النقدية ومعاملات التحويل إلى المحفظة الإلكترونية.

بنك الإسكندرية

يمنح بنك الإسكندرية، لعملائه إمكانية الاستمتاع بـ15% كاش باك على المشتريات، من محلات الملابس والأحذية، مع بطاقات ماستركارد الائتمانية التابعة للبنك، حتى يوم 31 يناير 2022.

بنك كريدي أجريكول

بمناسبة العام الجديد، يقدم بنك كريدي أجريكول، خدمة تقسيط بـ0% فوائد حتى 12 شهرًا، عند التقديم على بطاقة إئتمان Visa كريدي أجريكول، بالشروط الآتية:

- يسري العرض على طلبات إصدار البطاقات الجديدة «الذهبية، البلاتينية، الإنفينيت» حتى 31 يناير 2022

- يسري على العملاء الجدد والعملاء الحاليين من غير حاملي بطاقات Visa كريدي أجريكول الإئتمانية.

- يسري العرض على جميع بطاقات Visa البلاتينية والإنفينيت الجديدة «الأساسية والتابعة»، وجميع بطاقات Visa الذهبية الجديدة «الأساسية فقط».

- لا يسري العرض على بطاقات الإئتمان للشركات.

- التقسيط على 12 شهرًا ساري علي بطاقات الائتمان البلاتينية والإنفينيت فقط.

- التقسيط على 3 أشهر ساري على بطاقات الائتمان الذهبية فقط.

- يسري العرض على جميع معاملات الشراء داخل أوخارج مصر أو أونلاين، ابتداءً من إصدار البطاقة، حتى 28 فبراير 2022.

- الحد الأدنى لتقسيط معاملات الشراء «سواء معاملة واحدة أو أكثر»، 3 آلاف جنيه مصري، والحد الأقصى للتقسيط 10 آلاف جنيه مصري للعميل حامل بطاقة الائتمان الذهبية، و20 ألف جنيه مصري للعميل حامل بطاقة الائتمان البلاتينية والإنفينيت.

- آخر موعد لطلب خدمة التقسيط 30 مارس 2022.

بنك SAIB

أعلن البنك ضمن أحدث عروضه لعملائه، خصمًا يصل إلى 15% لدى أحد مطاعم الحلويات الشهيرة، عند استخدام أي بطاقة من بطاقات البنك، علمًا بأنّ العرض ساري حتى يوم 14 نوفمبر 2022.