وظائف شاغرة بمرتبات مجزية للخريجين بأحد البنوك.. التفاصيل والشروط

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروع البنك العاملة في مصر، لخريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات، التي توفر للعاملين فرصة الحصول على مرتبات مجزية وتأمينات.

ويحرص البنك، على توفير الوظائف الشاغرة بين الحين والآخر للراغبين في الحصول على فرص عمل، ونرصد من خلال السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك، وفق ما جرى الإعلان عنه، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس الوظيفة من 7 وحتى 10 سنوات خبرة في العمل.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية قوية.

- المعرفة بالمنتجات المصرفية لأصول التجزئة.

- مهارات الاتصال الجيد الكتابي واللفظي.

- التواصل الفعال مع الإدارة العليا.

- الإلمام ببيانات مكتب الائتمان.

- القدرة التحليلية على تصور بيان المشكلة، وتفسير البيانات، واقتراح حل يعتمد على البيانات والمنهجية الراسخة.

- خبرة في تسجيل الائتمان، ونمذجة المخاطر، وتطوير بطاقة قياس الأداء.

- مهارات تحليل مخاطر الائتمان القوية والفهم الشامل لمحركات المخاطر.

- معرفة قوية بالأدوات الإحصائية مثل أدوات التجزئة، وأشجار القرار، والتكتل، وأسرة تقنيات الانحدار، والسلاسل الزمنية مع خبرة عملية في تطبيقها في إدارة المخاطر.

- خبرة قوية في SAS Suite (SAS EG و SAS Enterprise Miner)

- التفكير المستقل لوضع تصور للمشكلة واقتراح الحلول القائمة على البيانات.

مسئوليات الوظائف

- تطوير ومتابعة أطر عمل القرار الائتماني.

- تطوير نماذج أو أدوات لتعزيز عملية اتخاذ القرار الائتماني.

- استكشاف البيانات البديلة التي يمكن استخدامها في استراتيجية اتخاذ القرارات الائتمانية.

- فهم العملية والمنهجية المستخدمة في تطوير نموذج التصنيف الائتماني والتنفيذ والتحقق من الصحة والمراقبة.

- الفهم العادل لمنهجية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ECL واختبار الإجهاد وعمليات ICAAP.

- معالجة أي أوجه قصور منهجية واقتراح الإجراءات العلاجية المناسبة.

- الغوص العميق في أي تدهور في المحفظة.

- تطوير المقاييس بشكل مستقل لتتبع أداء المحفظة بناءً على العائد المعدل للمخاطر

- معالجة أي قصور منهجي في حساب المقاييس واقتراح الإجراءات العلاجية المناسبة.

- تطوير وصيانة الحل الأمثل لتقديم الائتمان في SAS بشكل مستقل.

- الاستجابة لتحسينات نظام إدارة القرار (DMS) فيما يتعلق بتحسين وتنفيذ أطر عمل قرارات الائتمان الأخرى.

- زيادة عروض الائتمان المحسّنة لمنتجات ائتمان التجزئة الأخرى والتسعير القائم على المخاطر.

- الاستجابة بسرعة لأي طلب مخصص من قبل الإدارة للحصول على البيانات أو الرؤى.

- العمل مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين للحصول على البيانات أو الرؤى المطلوبة لإعداد الملخص النهائي لتقديمها.