5.8 مليون جنيه تعويضات لـ12 أسرة بمدينة نصر لتعارض عمارة مع محور مروري

أكدت محافظة القاهرة بدء صرف تعويضات لسكان بمنطقة الحي السادس بمدينة نصر، بسبب تعارض إحدى العقارات السكنية مع محور مروري، وذلك بقيمة 5 ملايين و840 ألف جنيه تُصرف لـ12 أسرة.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم صرف تعويضات لأي أسر متضررة على الفور، ويتم تحديد القيمة بواسطة مطور عقاري، ويتم الصرف وفق القيمة السوقية للمتر حتى يأخذ كل مواطن حقه، وهذا ما يتم حاليا مع إزالة تعارض محور الحى السادس، وأيضا تم في محور عدلي منصور، ومواقع أخرى قبل إخلاء العقار لإزالة التعارض مع المشروعات القومية.

العاصمة تبدأ تطوير الحي السادس بمدينة نصر

وأشار نائب محافظ القاهرة خلال لقاء موسع مع سكان مناطق الحي السادس والحي السابع بمدينة نصر، أنه تم الاستماع الى اقتراحات السكان ومطالبهم مع توضيح خطة تطوير منطقة الحي السادس، وإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطط تطوير المناطق غير المخططة.

حصر المنطقة بالكامل تمهيدًا لبدء التطوير

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن الفترة المقبلة ستشهد حصر المنطقة بالكامل، ومعرفة رغبات سكانها، لتوفير عدة بدائل أمامهم وهناك خيارين إما تعويض مالى مناسب أو الحصول على وحدة بديلة بنفس المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلى أنه لن يتم إقرار أي شيء دون موافقة الأهالي، وهناك لقاءات مستمرة معهم لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تغيير حياة المواطنين للأفضل واستعادة الوجه الحضارى والجمالى للمناطق وإزالة اى عشوائيات على الفور.

وتشهد محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية أعمال تطوير وإزالة المناطق العشوائية خلال السنوات الماضية، لتغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير خدمات مناسبة لهم والقضاء على أي بؤر عشوائية.