عاجل.. تحذير رسمي من «هيئة الدواء» من تناول الفول.. تعرف على مخاطره

قدمت هيئة الدواء المصرية روشتة علاجية للمواطنين حذرت فيها من بعض العادات والأمور المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين، في إطار دور الهيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطن.

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين، بعدم تناول الفول والفلافل، وتابعت هيئة الدواء في تقرير لها: «بشكل عام يفضل الحذرعند تناول جميع أنواع البقوليات، وفي العادة يُمنع مريض أنيميا الفول من تناول الفول بشكل تام، ولكن هناك فئة قليلة جداً تكون لديهم حساسية من أنواع أخرى من البقوليات قد تتطور بشكل مفاجئ».​

الصحة تحذر من استنشاق أبخرة بعض الكيماويات كالنفثالين والمبيدات الحشرية

كما حذّرت هيئة الدواء من استنشاق أبخرة بعض الكيماويات كالنفثالين والمبيدات الحشرية، وتجنب تعرض مرضى التهاب الكبد الفيروسي للالتهابات الفيروسية والجرثومية، مشيرة إلى أهمية التنبيه من قبل المريض على الطبيب المعالج بشأن الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي وذلك لكي يتفادى وصف بعض الأدوية التي قد تحفز حدوث تكسر الدم والتي من أهمها وفقا لتقرير هيئة الدواء: «أدوية علاج الملاريا مثل الكلوراكوين Primaquine والبريماكوين Chloroquine، وبعض المضادات الحيوية وأدوية السل مثل السلفوناميدات والكلورامفينكول والنتروفورانتوين، وبعض مسكنات الألم مثل الأسبرين».​

الامتناع عن فيتامين ج

وأكدت الهيئة فى تقريرها أنه يجب الإمتناع عن تناول فيتامين ج، لأنه يساهم في تكسير كريات الدم الحمراء، وفي حالة الإصابة بأعراض التكسر الحاد لكريات الدم الحمراء لابد من مراجعة المستشفى على الفور حتى يتم العلاج بالشكل المناسب وتحت إشراف طبيب مختص، لافتة إلى أن المرأة التي ترضع طفلاً مصاباً بمرض أنيميا الفول يجب عليها تجنب تناول الفول والأغذية والأدوية التي يتحسس منها طفلها.​