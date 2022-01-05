حكاية أحمد فلوكس مع لاعبة منتخب مصر من التهديد إلى الحبس.. مزاعم سحر وتشهير

خلاف حاد نشب بين ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر في كرة السلة سابقًا، والفنان أحمد فلوكس، وتطور الأمر لرفع دعوى ضد الأخير بتهمة السب والقذف، وتعرض حياة لاعبة المنتخب الوطني السابق للتهديد هي وأسرتها، فضلًا عن الإيذاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بسمعتها دون وجه حق.

تأييد حكم الحبس عامين لأحمد فلوكس

دخلت الدعوى لجدران المحاكم، لتأخذ دورتها الطبيعية من تحديد جلسات وسماع الأقوال وإصدار الحكم، حتى قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بتأييد الحكم على الفنان أحمد فلوكس بالحبس لمدة عامين، مع دفع كفالية مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت سبه وقذفه للاعبة السلة ياسمين عزت.

غرامة 200 ألف جنيه تعويض للاعبة السلة

جاء ذلك الحكم أمس، وتقرر أيضًا تغريم الفنان أحمد فلوكس كفالة قدرها 200 ألف جنيه، تعويضًا عن الإساءة والتهديد الذي تعرضت له «ياسمين عزت» على يده، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن المحكمة قضت برفض الاستئناف المقدم من «فلوكس».

مزاعم سحر

واستمرت هذه القضية، شهور قليلة داخل أرجاء المحاكم، فيما كان الفنان أحمد فلوكس في ذلك الوقت، يصدر تصريحات نارية، منها حديثه عن مزاعم السحر، وأن حياته تغيرت بسبب تعرضه إلى 8 مرات للسحر في حياته، ومن أشخاص مختلفين، مشيرا إلى أنه علم من وراء السحر، وهددها بكشف اسمها أمام الجميع، وكشف أيضًا من ساعدها على ذلك، وكتب: «مسكت عليكي كل حاجة، وبقيتي كتاب مفتوح».

كما أعلن فلوكس في وقت سابق، أنه في حالة سيئة، ويتمنى العودة لطبيعته قريبًا، وكان ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متمنيًا ألا يتعرض للمؤامرات والسحر مرة أخرى، وكشف أن السحر الذي تعرض له أثر عليه بشكل كبير، ما جعل المقربون منه يلاحظون التغيرات التي طرأت عليه، سواء في جسده أو ملامحه.