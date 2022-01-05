طالبة ثانوي تنهي حياتها بحبة الغلال بالمحلة.. أسرتها رفضت خطبتها لشاب

شهدت قرية العثمانية التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة قيام طالبة بالصف الثاني الثانوى الصناعي بإنهاء حياتها من خلال تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، وذلك على خلفية مرورها بحالة نفسية سيئة، وخُصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

فتاه تنهي حياتها بحبة الغلال في المحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلق إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ، بانتحار طالبة في الصف الثاني الثانوي الصناعي، والمقيمة بقرية العثمانية بدائرة المركز، وفور وصولها المستشفى في حالة إغماء واعياء شديدة فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة.

جهود لإنقاذ حياة الطالبة

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح السيسي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن طالبة تدعى «شيماء.م» أنهت حياتها بيدها، وأنها تبلغ من العمر 17 سنة بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيمة بقرية العثمانية، بدائرة مركز المحلة الكبرى.

الفتاة أنهت حياتها بسبب رفض أسرتها خطبتها

وكشفت التحريات الأمنية أن الفتاة أنهت حياتها بسبب رفض أسرتها خطبتها من شاب تقدم لها، فدخلت في نوبة من البكاء وصدمه فور معرفة رفض الأسرة لخطبتها من الشاب، وأصيبت بنوبة اكتئاب حاد، الأمر الذي دفعها إلى تناول حبه الغلة السامة، ولا توجد شبهة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة، ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.