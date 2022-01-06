حظك اليوم برج الحمل الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه دائمًا ما ينجح في صنع الفرص لنفسه ولغيره، ولا يجلس لانتظار الفرص كي تطرق بابه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء، وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

من المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية، وابتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.