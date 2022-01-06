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حظك اليوم برج الثور الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الخميس 06 يناير 2022
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يعرف عن مولود برج الثور أنّه دائمًا ما يتمتع ببالثقة بالنفس والجدية في العمل والحنان وحب مساعدة الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

المريخ بمنزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

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