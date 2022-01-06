حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء، أنّه يحب المرح وقضاء أوقاته مع الأصدقاء، كما أنه شخص اجتماعي بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر معاكس بمنزل العمل ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع يهمك، فقط من المهم أن تنتبه.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

المريخ في مواجهة برجك مما يضع عليك ضغطا ومسئوليات، وعليك بالتماسك والحفاظ على حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.