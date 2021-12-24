«أتوبيس السعادة» يهدي عم محمد وصفية تجهيزات زواج ابنتهما الخامسة

قدم الإعلامي أحمد يونس، هدية لـ «عم محمد وزوجته صفية»، اللذان يعملان سويًا على عربية كارو لبيع الأنابيب، في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «أتوبيس السعادة» الذي يعرض على قناة dmc، عبارة عن التجهيزات اللازمة لزواج ابنته الخامسة.

صفية: أحسن من رجالة الدنيا وبعتبره أبي وأخي

وقال عم محمد: «البدرشين كلها بتخدمنا لأني طول عمرهم بخدمهم، وبشتغل فيها بقالي 39 سنة، وعمري الآن 71 سنة».

وأضاف: «لو مراتي مش معايا مش هشتغل، رقدت في البيت 3 شهور، وكنت فاتح قهوة قبل ما أشتغل في الأنابيب، فوقفت في القهوة وشغلتها هي، وأبوها وأهلها وقفوا ضدها وقالت لهم أنا مع زوجي نموت سوا وناكل سوا».

وتابع عم محمد، أنه سعيد بإنجاب 4 بنات قام بتزويجهن، ويعمل مع زوجته على تجهيز الخامسة للزواج، لترد عليه زوجته: «أحسن من رجالة الدنيا كلها، وأحسن حاجة فيه معاملته، أعتبره أبي وأخي، هو اللي شايلني».

شهامة عم محمد

وأكدت زوجته، أنه لا يبخل على أحد بماله قائلة: «مرة كان معاه 50 جنيه هنأكل بيها، وجاءت له واحدة غريبة طلبتها منه فادهالها، عشان قالت له أبويا هيموت».

ورد عم محمد على حديث زوجته: «واحد هيموت وهي هتوديه للمستشفى، مش هتعرف تتصرف، لكن أنا أعرف أتصرف وحبابيي كتير، ولما أديت لها 50 جنيه بالليل، بقى معايا 1000 جنيه الصبح، رغم إن مكنش في جنيه واحد في البيت، ومكنش معانا فلوس للفطار».

الحصان سكر

ولفت عم محمد إلى، أنه يبدأ عمله يوميا في الصباح الباكر، مؤكدًا: «الحصان معايا بقاله 25 سنة، واسمه سكر، ولو ناديت عليه هيجي على طول، وبقاله معايا 25 سنة، وممكن يخش عندي الشقة».