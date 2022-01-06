بيت العائلة المصرية في لندن: وثيقة التأمين تحل أزمة نقل جثامين المصريين بالخارج

رحب اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بأول وثيقة تأمين للمصرين بالخارج، أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إذ تعد تلك الوثيقة أول خطوة لحماية كرامة المصريين بالخارج، وستسهم بشكل كبير في حل أزمة نقل وشحن جثامين المصريين بالخارج إلى مصر.

الاتحاد: نرحب بالوثيقة ولكن لدينا استفسارات

من جانبه، أوضح مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية فى لندن، في تصريحات لـ"الوطن" أن اجتماع اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، رحب بشكل كبير بوثيقة التأمين، ولكن هناك بعض الاستفسارات، التي يرغب الاتحاد في معرفة إجابتها من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منها:

- الاستفسار عن البند الخاص بشرط عدم تغيب الشخص أكثر من 90 يوما خارج البلاد.

- الاستفسار حول إمكانية استبدال تصاريح العمل، بمصطلح مهاجرين، إذ أن أغلب الموجودين بأوروبا وأمريكا وكندا واستراليا مهاجرين، وفقا لمدير بيت العائلة المصرية في لندن.

- الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات الإدارية، في حالة الوفاة لصرف التأمين، بجانب السؤال حول إمكانية رفع مستوى السن مع رفع سعر التأمين.

- إمكانية الجمع بين وثيقة التأمين، والوثيقة التي تصدرها مصلحة الجوازات عند تجديد جواز السفر أم أن هناك اختلاف بينهما.

- هل الشروط المعلنة هي كل الشروط التي تحكم الوثيقة، أم أن هناك شروط غير معلنة.

تأسيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا

ومن جانبه، قال مدير بيت العائلة المصرية، إن بيت العائلة المصرية في بريطانيا، ساهم في تأسيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، ويضم العديد من الكيانات المصرية، ونجح في التسجيل بوزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

وجدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أطلقت رسميا أول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، في حالة الوفاة الطبيعية أو إثر حادث، بقيمة 100 ألف جنيه، لنقل وشحن الجثامين من الخارج إلى مصر، بقيمة اشتراك 100 جنيه سنويا.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تمتد مدة وثيقة التأمين لمدة عام، ويمكن استمرارها لمدة 3 سنوات وفقا لرغبة المواطن، بشرط أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عاما.