كل ما تريد معرفته عن خدمات وزارة الهجرة الإلكترونية للمصريين بالخارج

أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددا من الخدمات، على مدار 24 ساعة، للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، تسهيلا عليهم وتلبية لطلباتهم واحتياجاتهم، ضمن أنشطة الوزارة في خدمتهم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خدمات وزارة الدولة للهجرة، للمصريين بالخارج، وفقا لموقعها الرسمي الإلكتروني.

خدمات «الهجرة» الإلكترونية للمصريين بالخارج

- استمارة نورت بلدك، لبيانات المصريين العائدين من الخارج.

- منصة «بداية ديجيتال» للتدريب وخدمات التوظيف الإلكتروني بالتعاون بين «الهجرة» و«الأكاديمية العربية» و«الأغذية العالمي»، تستهدف دعم المصريين العائدين نتيجة تداعيات كورونا والحد من الهجرة غير الشرعية، في إطار مبادرتي «نورت بلدك» و«مراكب النجاة».

- معاملات التوثيق بالشهر العقاري: ودليل خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

- بوابة الشكاوى الحكومية المنظومة الإلكترونية لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

- شهادة بلادي الدولارية ضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي إلى حساب العميل خارج مصر.

- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ل​تقديم خدمات الفتوى الإلكترونية باللغة العربية وغيرها، ونشر صحيح الدين وضبط الفتوى، ما يسهم في تقليل عدد المستفتين.

فرص استثمارية للمصريين بالخارج

- فرص استثمارية للمصريين بالخارج وخطوات الوصول للفرص الاستثمارية المتاحة «خريطة الاستثمار الصناعي تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة كافة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر».

- مجال التعليم العالي: المراحل الرئيسية والخطوات التفصيلية لقبول وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية».

- دليل وزارة الدفاع لتجنيد المصريين بالخارج.

- دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية الإلكترونية: دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية يتول إصدار وتوثيق مستندات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة داخل وخارج البلاد.

- تنويه بخصوص الأدوية المحظور حملها خلال السفر للمملكة العربية السعودية.

- الخدمات الإلكترونية لإدارة الهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

تعليمات وزارة الصحة والسكان لسلامة المسافرين

- تعليمات وزارة الصحة والسكان لسلامة المسافرين التحديث السنوي لعام 2020 لدليل صحة المسافرين، الخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافريين الدوليين والموقف الوبائي في دول العالم.

- دليل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج «الشركات المحظور التعامل معها والتي جرى إلغاء الترخيص الخاص بها».

- الخدمات المقدمة للطلبة المصريين العائدين من الخارج: معلومات خاصة بالطلبة المصريين العائدين من الخارج.

- دليل الإسكان للمصريين بالخارج: دليل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمصريين بالخارج.

- «مبادرة اسأل واقترح».. وزيرة الهجرة تجيب على تساؤلات المصريين بالخارج ضمن سلسلة ردود تنشر على قناة الوزارة على موقع «يوتيوب».