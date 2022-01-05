ملخص الحلقة الـ44 من مسلسل قدري الأجمل

تصدر مسلسل قدري الأجمل، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ يبحث الكثير من الجمهور عن ملخص الحلقة المقبلة من المسلسل، ومواعيد عرضها، وخاصة موعد عرض الحلقة الـ44 من المسلسل.

موعد عرض مسلسل قدري الأجمل

تعرض الحلقة الـ44 من مسلسل قدري الأجمل، اليوم الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة «mbc بوليوود»، حيث يعرض المسلسل يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء.

ملخص الحلقة من مسلسل قدري الأجمل

تبدأ الحلقة الـ44 من مسلسل قدري الأجمل، بأشكي، وهي تخبر الجدة أنها مدعوة لتناول العشاء مع أهان، وبعض زبائنه الأجانب، وأنها ستذهب إلى عمتها لإحضار بعض الملابس، لترد عليها الجدة، بأنها سف تذهب معها.

كما يحضر إهان، هدية إلى إيشكي، ويخبرها بأنه لن يترك ظل والده يسقط عليها، وعند إبرام الصفقة يتفاجأ أهان أن سافيتري أحد أصحاب الشركة والصفقة فيغضب إهان لعدم معرفته بهذا الأمر، ويقول «لا يمكنني ترك ظلها يسقط على حياتي!»، فتطلب منه سافيتري ألا يتخذ قرارات متهورة.

عودة سافيتري إلى حياة أهان مرة أخرى

يتساءل أهان، كيف تجرأت والدته على العودة لحياتهم بعد سنوات عديدة؟ ويتساءل إذا كانت هذه مزحة تركتها لهم وعادت الآن! تخبره العمة تشاتشي أنها استقرت مع سوراج فيقول اهان أنه ليس مهتم بوالدته ويخبر سوراج سافيتري أن هذا ليس خطأ اهان لأن جدته أخبرته بقصص كاذبة وجعلته يكرهها! فتخبره سافيتري أنها تعلم بهذا ولكنها ما زالت تتألم وتشعر بالسوء تجاه اهان ونفسها ولا تعرف إذا كانت اهان سيتقبلها؟

قصة مسلسل قدري الأجمل

مسلسل قدري الأجمل بطولة بارام سينج، وأكشيتا مودجال، وتجسد قصة المسلسل علاقة حب بين «إيشكي»، و«أهان»، على الرغم من الاختلاف الكلي بينهما بسبب العادات والتقاليد.