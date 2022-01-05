ظهور ندى الكامل في وصلة رقص بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي بأيام

أثار ظهور ندى الكامل خلال ممارستها للرقص القطبي، جدلاً واسعاً، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام قليلة.

ظهور ندى الكامل بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي

وشن رواد مواقع التواصل هجوما على ندى الكامل، وأغلقت الأخيرة خاصية التعليقات على فيديو الرقص القطبي، وهو نفس الرياضة التي تمارسها الفنانة ناهد السباعي.

وأوضحت ندى الكامل، أنها تمارس رياضة الرقص القطبي، منذ عامين تقريبًا، أي قبل انفصالها عن أحمد الفيشاوي، معربة عن سعادتها البالغة لممارستها هذه الرياضة، لما لها من أهمية كبير في تعزيز ثقة البنات بأنفسهن.

ويعد الرقص القطبي، نموذجا لأداء فني يمزج بين الرقص والجمباز، ويشمل الرقص وأداء الخدع البهلوانية مع عمود واقف بشكل عمودي.

أحمد الفيشاوي يمارس الرياضة

ويحرص الفنان أحمد الفيشاوي، بعد انفصاله عن ندى الكامل، على ممارسة الرياضة هو الآخر، إذ ينشر صورا له من داخل صالة الألعاب الرياضية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وروج أحمد الفيشاوي، أمس الثلاثاء، لأحدث أفلامه الذي يحمل اسم «قمر 14»، والمقرر طرحه في السينمات اعتباراً من 12 يناير الجاري.