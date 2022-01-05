عاجل.. تفاصيل حادث الأوتوستراد: كتلة لهب وموجات انفجارية لمدة 30 دقيقة

انتقل فريق من البنيابة العامة لمعاينة حادث الطريق الأوسطي على الأوتوستراد الذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة 8 أشخاص آخرين بإصابات بالغة وتم نقلهم على إثرها إلى المستشفيات لتلقى العلاج، إضافة الى تفحم 10 سيارات نقل وملاكي بشكل كامل وتحويلها إلى كومة من الصفيح المحترق، واستمرت النيران مشتعلة أكثر من 30 دقيقة حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة حادث الطريق الأوسطي وإعداد تقرير لبيان أسباب الحادث وموافاة النيابة به عقب الإنتهاء منه وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها عن الحادث، وخاطبت المستشفيات المحتجز بداخلها المصابين للاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بهم حتى يتسني لها سماع أقوالهم في الحال.

مناظرة النيابة لجثمان المتوفي على الطريق الأوسطي

وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب المتوفي وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليه لموافاة النيابة بما أسفر عنه مناظرة الجثمان.

معاينة النيابة للطريق الأوسطي

كشفت معاينة النيابة العامة لمسرح الحريق عن تفحم 8 سيارات ملاكي وسيارتي نقل ثقيل عقب حدوث التصادم الذي كان أشبه بموجات تفجيرية نتج عنها حريق مدمر في المحركات الخالصة بالسيارات التي حولت مسافة 100 متر مربع إلى كتلة من اللهب على الطريق الأوسطي نتج عنه أدخنة غطت سماء حلوان وأصابت سائقي السيارات والمارة بحالة من الفزع والرعب الشديد.

وقررت النيابة العامة التحفظ على فيديواهات الحادث المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي والتي أظهرت مأساة ومعاناة المصابيين في الحادث على الطريق الأوسطي، حيث أظهرت الفيديوهات مجموعة من المارة يحاولون إنقاذ المصابيين من داخل سيارة ملاكي مهشمة بالكامل جراء التصادم، بينما كانت مجموعة أخرى من شهود العيان على حادث الأوتوستراد يشيرون بأيديهم إلى السيارات المارة للوقوف والإبتعاد عن الحادث والمساهمة في نجدة المصابين.