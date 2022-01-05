آخر قرارات التموين.. حذف البطاقة للممتنع عن استكمال بياناته

تعتبر آخر قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن حذف بطاقة كل مواطن يرفض أو يمتنع عن استكمال بيانات بطاقة التموين، وهو القرار المرتقب إعلان موعد البدء فيه قريبا من قبل الوزارة مع إعلان خطواته أيضا، كأحد وسائل الوزارة لضبط منظومة الدعم التمويني ووصول الدعم لمستحقيه.

اجتماعات مكثفة لوزير التموين

وتشهد وزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات مكثفة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين مع قيادات الوزارة ومدراء مديريات التموين بالمحافظات، لوضع آليات ومعايير منظومة التموين الجديدة، والمنتظر إعلان قواعدها من وزير التموين خلال الأيام المقبلة.

قرار مؤقت بوقف إصدار بدل تالف وفاقد بطاقة التموين

وبشأن ذلك، قرر الدكتور علي المصيلحي، وقف استخراج بدل تالف وفاقد بطاقة التموين، التي كانت مفعلة حتى أسبوع مضى عبر مكاتب التموين وعبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى شهر، وذلك لحين ضبط المنظومة وعودة هذه الخدمة مجددا، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه لا يوجد مطلقا أي إضافة للمواليد على البطاقات التموينية، فضلا عن توقف إصدار بطاقات التموين الجديدة لمن لا يمتلك بطاقة تموين.

خدمات التموين المتاحة إلكترونيا

فيما لا تزال هناك خدمات تموينية متاحة سواء عبر مكاتب التموين أو عبر منصات التموين الرقمية، وتشمل هذه الخدمات: «تفعيل بطاقة التموين، ونقل من محافظة لأخرى، وفصل اجتماعي، وضم أفراد أسرتي، والاستعلام عن صرف».

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور علي المصيلحي، إتاحة السكر الحر في فروع المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين بنفس سعر السكر التمويني للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم، وهو 10 جنيهات ونصف للكيس الذي يزن كيلوجراما.