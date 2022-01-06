تفاصيل احتفالات كنيسة قصر الدوبارة بعيد الميلاد اليوم: «90 دقيقة»

تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر، مساء اليوم الأربعاء 5 يناير2022، بعيد الميلاد المجيد، ويقام قداس صلوات عيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة بشارع الشيخ ريحان، بالقرب من ميدان التحرير، ويترأس قداس صلوات عيد الميلاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

انطلاق احتفالات عيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة في السابعة مساء

وأعلن المركز الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر، برنامج الاحتفال بقداس صلوات عيد الميلاد المجيد، حيث من المقرر أن يبدأ الاحتفال في تمام السابعة مساء بالصلاة الافتتاحية، وبعدها عزف مجموعة من الترانيم الجمهورية، ثم قراءة كتابية لمدة خمس دقائق، وبعدها ترانيم كنتاتا التي تنتهي الساعة 7:45، كما ستجري الصلاة لمدة خمس دقائق، وبعدها سيلقي القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، كلمته بمناسبة الاحتفال، ثم يلقي أيضا الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كلمته بمناسبة الاحتفال، وتنتهي الاحتفالات بعزف ترنيمة ختامية لمدة خمس دقائق لينتهي الاحتفال في الثامنة والنصف مساء.

الاجراءات الاحترازية

وكان المركز الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر، أكد توفير «وصلة SDI» لنقل الاحتفال على الهواء مباشرة بشاشة Clean Feed، مطالبا الجميع بالالتزام الكامل بإجراءات الوقاية اللازمة، وذلك وفقا للتعليمات، من ارتداء الكمامة، وضمان تطهير اليدين والمعدات بقدر الإمكان، وتجنب الازدحام.

عودة قداس عيد الميلاد للعاصمة الإدارية

يذكر أن البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن عودة قداس عيد الميلاد المجيد إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد توقف بسبب فيروس كورونا، وتقام صلوات القداس التي يترأسها البابا تواضرس الثاني غدا الخميس 6 يناير، ويقام الاحتفال في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.