الأرصاد تكشف توقعات طقس عيد الميلاد: الصغرى تصل 6 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر مساء اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، الموافق الجمعة 7 يناير الجاري، إذ يسود نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تشهد خلال احتفالات أعياد الميلاد شبورة مائية كثيفة، قد تصل لحد الضباب وشوائب عالقة نهارا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد

وأشارت الهيئة إلى فرص وجود أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، منوهة بأن درجات الحرارة العظمى ستصل في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسسط سيناء لـ18، أما الصغرى 09، أما السواحل الشمالية الغربية فتصل لـ17 والصغرى 09.

وأخيرا درجات الحرارة العظمى المتوقعة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتصل لـ24 والصغرى 14، وفي شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 06، وجنوب الصعيد 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا الخميس

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة طقس غدا الخميس، إذ تسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، بالإضافة لتَكون شبورة مائية كثيفة، قد تصل إلى حد الضباب من الساعة 4 إلى 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.