عاجل.. وفاة شخص وإصابة 8 وتفحم 10 سيارات في تصادم مروع على الأوتوستراد

أسفر تصادم مروع على طريق الأوتوستيراد عن وفاة عامل و8 مصابين وتدمير 8 سيارات ملاكي وسيارتين نقل ثقيل، وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران.

وكشفت فيديوهات تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي عن مشاهد مروعة للحريق على طريق الأوتوستراد.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي أتت على 10 سيارات بالكامل وحولتها إلى كومة من الصفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة المختصة.