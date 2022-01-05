«الجندي» عن رعاية السيسي لذوي الهمم: «أتعبت من بعدك»

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الهواء، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «dmc». وقال «الجندي»: «الله يبارك فيك يا ريس، ويرزقك، ويطول عمرك، جعلت الشعب المصري يهتم بأصحاب ذوي الهمم، وجعلتنا نلتفت لشيء لا كان على البال ولا على الخاطر».

وأضاف «الجندي»: «قولوا عليا طبال أو زمار أو منافق، فكل إناء ينضح بما فيه، لكن لا بد من إعطاء الحق للرئيس عبد الفتاح السيسي».

«الجندي»: السيسي قاد المجتمع للأخلاق الحميدة

وتابع «الجندي» قائلا إن القرآن الكريم يُعد الكتاب الوحيد في الكون الذي تحدث عن التعامل مع أصحاب الهمم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد المجتمع المصري لصفات راقية من الأخلاق الحميدة، داعيًا لتوجيه الشكر للرئيس «السيسي» على هذا الأمر، بعد أن كان ذوي الهمم يتعرضون للتنمر بهم في السابق.

وقال «الجندي»: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهذا الرجل أتعب من بعده، وأنا عارف إن كلامي زي مياه نار على بعض الناس».

حقوق ذوى الهمم

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه في السابق لم يكن هناك احترام كبير في المجتمع المصري لذوي الهمم، ولم يتم منحهم حقوقهم كاملة، لكن حاليا بفضل الله ثم بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لهم صدارة في المجتمع وهناك قانون خاص بهم»، مؤكدًا أيضا أن المرأة حصلت على ما لم تحظ به من قبل في التاريخ كله، وأضاف: «أخواتنا المسيحيين مخدوش قدر من الحرية الدينية والتمتع بالحقوق التعبدية والمواطنة إلا في عهد الرئيس السيسي أيضا».