البورصة تربح 5 مليارات جنيه.. و«الثلاثيني» يستهدف مستوى 12400 نقطة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع نسبته 0.51%، وذلك عند مستوى 12043.42 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.67%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2316.66 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3385.91 نقطة مرتفعا بنسبة 0.71%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 0.69%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.69%، ليغلق الجلسة عند 2168.12 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 371.6 مليون سهم، وتنفيذ 42.566 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 198 سهمًا، إذ ارتفع 85 سهما، فيما انخفض 49 آخرين، واستقر 49 سهمًا دون تغيير.

المؤشر «إيجي إكس 30» يخترق مستوى 12200 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اختراق مستوى 12200 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء بجلسة اليوم الأربعاء، ومع استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 12000 بأكثر من ثلاث جلسات يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1200 ثم 12400 مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وأضاف عيد، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 12000 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني عند 11850 نقطة.

المؤشر السبعيني يتجه نحو مستوى 2360

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، شهد أداء إيجابي نجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي وهو 2300 نقطة، مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2360، ويتوقع في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، اتجاه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2300 ثم 2260 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 60 مليون جنيه للمصريين، و10.1 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 70.7 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 776.853 مليار جنيه ، بمكاسب 5.09 مليار جنيه.