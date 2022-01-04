مؤشرات البورصة ترتفع بالمستهل.. والسوقي يربح 2 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.29%، عند مستوى 11931.51 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.57%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2282.61 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.56%، مستهلا التعاملات عند مستوى 33341.61 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.62%، عند مستوى 2138.52 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 298.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 145.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 12.038 ألف صفقة.

التداول على 165 سهمًا

وشهدت بداية التداولات في البورصة بجلسة اليوم التداول على 135 سهمًا، وارتفع 67 سهمًا فقط، فيما انخفض 17 أخرى، واستقر 81 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 2 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 768.892 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد محلل بشركة «إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، أنَّه مع استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11850 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 12000 نقطة، مدعومًا باتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وفي حالة كسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 11850 يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني 11700 نقطة.

فيما يتوقع عيد بالنسبة للمؤشر السبعيني، أن استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2300 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2260 ثم 2200 نقطة.