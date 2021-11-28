القومية للتأمينات تعلن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2021

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2021، لنحو 10 ملايين و644 ألف مواطن، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر2021، حيث تحوِّل الهيئة القومية للتأمينات جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة فوري.

صرف معاشات ديسمبر من المحفظة الإلكترونية

وتزامنا مع موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2021، أكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أنه تم تفعيل العمل بنظام المحافظ الإلكترونية منذ عدة شهور، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية، بإجراءات سهلة وميسرة.

وتابع المصدر، أنه على المواطن التوجه إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات المحمول، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

بنك ناصر يستعد لصرف معاشات ديسمبر

من جانبه استعد بنك ناصر الاجتماعي، لصرف معاشات ديسمبر 2021، حيث أشار محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إلى أنه بناء على تكليفات نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة «فوري» الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المعاشات المحولة على البنك، لافتا إلى أنه سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

خطوات تغيير جهة صرف المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه حال فقدان بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري الخاص بالمستفيد من المعاش، أو رغبته في تعديل جهة الصرف، يتم التوجه إلى المنطقة التأمينية.

وشددت الهيئة القومية، على ضرورة أن يقدم القائم بالصرف أو صاحب المعاش، خطابًا معتمدًا ومختومًا من البنك أو هيئة البريد، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري، حال رغبة صاحب المعاش بصرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.