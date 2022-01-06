حظك اليوم برج العقرب الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب، أنه نادرًا ما ينجرفوا وراء عواطفهم ورغباتهم الشديدة، كما أنهم من الأشخاص الذين يكتمون الأسرار، ولا يعرف أولئك المحيطون بهم أعماق عواطفهمن وأخيرا شخصية هذا البرج تتمسك بالأهداف التي ترغب في تحقيقها ويسعى لتحقيقها بشتى الطرق.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تصر اليوم على إنجاز أعمالك، وتتصرف بصورة إيجابية وتتألق نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية، لكن بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.