حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بأنه شخصية تتمسك بالأهداف التي يرغب في تحقيقها، كما أنه يضعها أمامه دائما، ويسعى لتحقيقها بشتى الطرق، كما أنه لديه شخصية غيورة وعنيدة بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قد تكون اليوم بحاجة للعمل بدقة، واستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.