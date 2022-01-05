وظائف شاغرة من الشباب والرياضة لجميع المؤهلات براتب يصل إلى 3500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في إحدى مجموعة سلاسل الهايبر ماركت، وتأتي تلك الوظائف، في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالادارة العامة للمشروعات مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط المطلوبة، وحقوق ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- خدمة عملاء (الحد الأقصى للسن 30 عاما).

2- كاشير (الحد الأقصى للسن 30 عاما).

3- مــــــــراقب أمن (الحد الأقصى للسن 40 عاما).

4- سائق توصيل طلبات (الحد الأقصى للسن 40 عاما، بالإضافة إلى رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة).

5- بائع ممر (الحد الأقصى للسن 30 عاما).

6- بائع ثلاجة (الحد الأقصى للسن 32 عاما).

7- عامل مخزن (الحد الأقصى للسن 40 عاما).

8- عامل نظافة (الحد الأقصى للسن 40 عاما).

9- دليفرى (الحد الأقصى للسن 40 عام، يمتلك دراجة نارية ورخصة قيادة ورخصة الدراجة ساريتين).

الشروط المطلوبة للوظائف الشاغرة

- أماكن العمل تكون في مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع الخامس والتجمع الأول والشيخ زايد 6 أكتوبر.

- أن يكون حاصل على مؤهل عالى لوظائف (كاشير).

- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط لوظائف (بائع ممر - بائع ثلاجة - مراقب أمن).

- أن يكون حاصل على مؤهل ابتدائية لوظيفة (عامل مخزن - عامل نظافة- دليفرى- سائق توصيل طلبات).

حقوق ومميزات الوظائف

- راتب 3500 جنيه لوظيفة خدمة عملاء.

- راتب 3300 لوظيفة كاشير.

- راتب 3200 لوظيفة مراقب أمن.

- راتب 3200 لوظيفة سائق توصيل طلبات + حافز على كل طلب.

- راتب 3000 لوظيفة بائع ممر- بائع ثلاجة- عامل مخزن - عامل نظافة.

- راتب 3000 لوظيفة دليفرى + حافز على كل طلب (3 جنية الى 5 جنيه).

- بدل مواصلات لفروع أكتوبر والتجمع.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 10 ساعات.

- يوم إجازة فى الأسبوع.

- مكافأت سنوية.

- تأمين طبي.

- تأمين إجتماعي.