شروط وطريقة التقدم لـ وظائف محافظة الجيزة.. عمال نظافة باليومية

عمليات بحث عدة حول وظائف محافظة الجيزة، وذلك بعد إعلانها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن توافر وظائف عمالة نظافة، للعمل بقطاعات النظافة المختلفة، علمًا بأنّ قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل يُقدر بـ150 جنيهًا للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم.

وظائف محافظة الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنّ المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

خطوات التقديم في وظائف عمال نظافة بالجيزة

وأوضحت المحافظة أنّه على من يرغب في التقدم للوظائف التوجه إلى مقرات الأحياء طبقًا لأقرب محل للسكن «الدقي - العجوزة - بولاق الدكرور - الوراق - شمال الجيزة - جنوب الجيزة - العمرانية - الطالبية - الهرم» وذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2022، علمًا بأنّ العمل مستمر أيام العطلات.

وظائف أفراد أمن

وكان جهاز رعاية وتشغيل الشباب أعلن عن توافر فرص عمل بشركة «سينا مصر» للأمن والحراسة، وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

1. أفراد أمن بـ6 أكتوبر: 2700 جنيه + سكن.

2. أفراد أمن بـ أبو رواش: 3200 جنيه + سكن.

3. أفراد أمن بـ العاشر من رمضان: 2880 جنيها + سكن + 2 وجبة.

4. مراقب كاميرا: 2880 جنيها + سكن + 8 ساعات عمل.

5. أفراد أمن: 3000 جنيه + سكن.

6. إشراف أمن: 3300 جنيه + سكن.

خطوات التقدم لوظائف أفراد الأمن

وأشارت المحافظة إلى أنّ الوظائف متاحة للخريجين والطلبة، وعلى الراغبين في التقدم الحضور إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب في العنوان: 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين التواصل عبر الأرقام التالية: 0235711198 - 0235720825.