وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» بمرتبات تصل لـ4500 جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في إحدى شركات الترجمة، للعمل في عدد من الوظائف المختلفة، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالادارة العامة للمشروعات مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت وزارة الشباب تفاصيل الوظائف الشاغرة المعلن عنها عبر صفحتها الرسمية، ونرصد من خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الشاغرة في إحدى شركات الترجمة، والتي جاءت كالتالي:

1- وظيفة مدير مبيعات مبتدئ

- مكان العمل يكون في المهندسين بالجيزة.

مسئوليات الوظيفة

- التعامل مع العملاء المحتملين الجدد وتمثيل الشركة.

- تحديد صانعي القرار الرئيسيين أثناء تطوير وتأهيل فرص عمل جديدة داخل الأسواق المستهدفة من خلال المكالمات الباردة والأحداث والتنقيب عالي المستوى.

- تلبية الأهداف المحددة والعمل بشكل وثيق مع التسويق والمبيعات من خلال العمل بشكل منهجي على مجموعة متنوعة من أنشطة المبيعات الاستباقية ومتابعتها.

الشروط المطلوبة

- ان يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الألسن أو أي مجالات ذات صلة.

- تتيح الشركة العمل للذكور والإناث.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تصل إلى 6 شهور.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد في العربية والإنجليزية (من جيد إلى ممتاز).

- أن يكون سن المتقدم للوظائف لا يزيد 27 عام كحد أقصى.

حقوق ومميزات الوظيفة

- الراتب يتراوح من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

- القدرة على العمل من المنزل.

- التدريب المستمر والتنمية الشخصية.

2- وظيفة مدير مبيعات مبتدئ

- التعامل مع العملاء المحتملين الجدد وتمثيل الشركة.

- تحديد صانعي القرار الرئيسيين أثناء تطوير وتأهيل فرص عمل جديدة داخل الأسواق المستهدفة من خلال المكالمات الباردة والأحداث والتنقيب عالي المستوى.

- تلبية الأهداف المحددة والعمل بشكل وثيق مع التسويق والمبيعات من خلال العمل بشكل منهجي على مجموعة متنوعة من أنشطة المبيعات الاستباقية ومتابعتها.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو Alsun أو أي مجالات ذات صلة.

- ان يكون المتقدم للوظائف لديه الخبرة من 3 إلى 6 شهور، وخبرة سابقة في صناعة الترجمة.

- ان يكون مستوى اللغة العربية والإنجليزية من جيد إلى ممتاز.

- الا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 27 عاما.

حقوق ومميزات الوظائف

- المرتب يبدأ من 4000 جنيه ويصل إلى 4500 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة.

- ساعات العمل تبدأ من 4 مساء حتى 11 مساء.

- القدرة على العمل من المنزل.

- التدريب المستمر والتنمية الشخصية.