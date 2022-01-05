أحد مسؤولي مسار العائلة المقدسة: كان حلما لم نتوقع تحقيقه منذ 20 عاما

قالت المهندسة نيفين عزت، أحد مسؤولي تسويق رحلة العائلة المقدسة في مصر والعالم، إنه منذ 20 عاما، كان هناك حلما كبيرا بتدشين طريق لإحياء مسار العائلة المقدسة، لكن لم تهتم القيادة السياسية في تلك الآونة، بتدشين ذلك المشروع السياحي الهام، «لو كنا بنفكر من 20 سنة، مكناش نتخيل أننا نوصل للي وصلناله».

عزت: إنجاز المسار دليل على تضافر كل الجهات المعنية

وأضافت «عزت»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما تم إنجازه في مسار العائلة المقدسة لهو أبلغ دليل على تضافر عمل كافة الوزارات والهيئات المصرية من أجل إنجاز المشروع وخروجه للنور.

وأوضحت أن رحلة العائلة المقدسة بها الكثير من المميزات، حيث أنها تخاطب الحضارات الحية والباقية ثقافتها حتى الآن، «ليها أكثر من ألفين لحن لأغنيه، وبيتم انتقالها في كل الكنائس والعالم بنفس التوقيت، وأخذ جزء كبير منها من الفراعنة، كمان فيه الكثير من العادات والتقاليد والموروثات الباقية والخاصة بذلك الطريق السياحي الهامة، وشجرة مريم تم تطويرها بعد ما كانت منطقة عشوائية»

رئيس جمعية إحياء التراث الوطني: رأيي اختصار مسار العائلة المقسة في 10 نقط فقط

من جانبه، قال منير غبور، رئيس جمعية إحياء التراث الوطني، إن مسار رحلة العائلة المقدسة يمتد طوله من القدس وصولا للوجه البحري ثم الوجة القبلي، لافتا إلى أن المسار به 25 نقطة، مقترحا اختصاره في 10 نقاط فقط، «ده رأيي، وأحنا لسه في المهد، والوجه القبلي اعتقد أنه لسه بدري عليه».