حادث بالغردقة يغير شكل فتاة سويسرية للأفضل: «ما صدقتش نفسي بعد العملية».. صور

«رب ضارة نافعة».. لم تكن الفتاة السويسرية «أمبر»، التي تبلغ من العمر 18 عاما، تعلم أن تعرضها لحادث في الغردقة، وتهشم عظام أنفها وخضوعها لعملية جراحية، يغير شكلها للأفضل ويضعها في مصاف ملكات الجمال، بعد خضوعها لعملية جراحية على يد أطباء مصريين مهرة.

حادث لفتاة سويسرية يغير شكلها للأفضل

وقال أحمد شوقي، مدير المستشفى، إن «أمبر»، فتاة تحمل الجنسية السويسرية، وجاءت إلى الغردقة في زيارة مع والدها، وخلال قيامهما برحلة سفاري في الصحراء، تعرضت لحادث انقلاب «البيتش باجي»، ونتج عن ذلك إصابتها بكسر في الأنف وصعوبة شديدة في التنفس.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن «أمبر» خضعت لعملية جراحية معقدة بأيدي أطباء مهرة من قسمي العظام والأنف والأذن، ونجح الفريق الطبي المعالج في إعادة عظام الأنف المتهتكة إلى وضعها الطبيعي لتعود الفتاة إلى طبيعتها وتتنفس بشكل طبيعي.

الطبيبة المعالجة: حالة الفتاة معقدة

وأوضحت الدكتورة روزاليا استشاري الأنف والأذن والطبيبة المعالجة، أن حالة الفتاة كانت معقدة، وذلك لتهتك عظام الأنف بالكامل، مشيرة إلى أن شكل الفتاة كان مشوها نتيجة الحادث، وحالتها كانت شديدة الخطورة؛ وذلك لصعوبة التنفس.

وأشارت روزاليا إلى أن العميلة استغرقت 3 ساعات، ونجحنا في إعادة العظام إلى مكانها الطبيعي لتفاجأ الفتاة أن شكلها أصبح أفضل مما كان عليه قبل الحادث؛ إذ إنها كانت تعاني من بروز عظمة الأنف.

والد الفتاة: الطب في مصر يضاهي أوروبا

وقال والد الفتاة، إنه في بادئ الأمر شعر بالقلق على ابنته وتردد في إجراء العملية بمصر، وفكر أن يسافر لإجرائها في أوروبا، ولكن لم يكن هناك وقت كاف، لأن ابنته كانت تعاني من صعوبة في التنفس، فاضطر لإجرائها في مستشفى بالغردقة.

وأشاد بتقدم الطب في مصر، لافتا إلى نجاح العملية بطريقة مذهلة، مقدما الشكر للفريق الطبي المعالج وإدارة المستشفى.

وعبرت الفتاة السويسرية عن سعادتها بنجاح العملية، مشيرة إلى أنها لم تكن متوقعة شكلها بعد العملية، قائلة في حديث خاص لـ«الوطن»، إنها سعيدة بزيارتها للغردقة التي كانت لها عظيم الأثر في تغيير حياتها.