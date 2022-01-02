مدير مطار الغردقة: عودة الخدمات وحركة الطيران بعد تأثرها بتساقط الثلوج

كشف اللواء طيار مراد محمد، مدير مطار الغردقة، تأثير حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها محافظة البحر الأحمر، أمس، على رحلات الطيران، قائلا: «شهدت محافظة الغردقة سحب وأمطار رعدية قوية دفعت الإدارة إلى تشغيل بعض الخدمات بشكل يدوي، أما الآن فعادت الخدمة لطبيعتها، وهناك 5000 راكب تأثروا من تأخر الرحلات بمطار الغردقة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى.

العاصفة الثلجية التي تعرضت لها الغردقة أمس غير مسبوقة

وأضاف «محمد»، خلال مداخلته على قناة «صدى البلد»، أن العاصفة الثلجية التي تعرضت لها الغردقة أمس غير مسبوقة وأثرت على حركة الطيران، ولكن الأمور عادت لطبيعتها الآن في مطار الغردقة، فهناك رحلات عديدة تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم استعادة الموقف بالكامل، مؤكدًا أنه ما يقرب من 5000 راكب تأثروا من تأخر الرحلات بمطار الغردقة بالأمس ولكن تم التغلب على المشكلة سريعا.

أقصى فترة لتأخر للخدمات كانت 3 ساعات

وأشار مدير مطار الغردقة، إلى أن الثلوج التي هبطت على الغردقة بشكل خاص تسببت في غلق مخرات السيول في منطقة المطار، كما أن أقصى فترة لتأخر للخدمات كانت 3 ساعات، وتم احتواء الموقف مع مختلف شركات الطيران، ولا يوجد أي تكدس للركاب في مطار الغردقة حاليا، والأمور عادت لطبيعتها بعد تسيير 250 رحلة طيران اليوم، مشيدًا بجهود كافة العاملين في المطار على احتواء الأزمة حتى تيسير العمل على أكمل وجه.