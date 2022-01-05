رئيس «إحياء التراث»: إتمام مسار العائلة المقدسة يجذب 15 مليون سائح سنويا

قال منير غبور، رئيس جمعية إحياء التراث الوطني، إن مسار رحلة العائلة المقدسة، يمتد طوله من القدس وصولا للوجه البحري ثم الوجة القبلي، لافتا إلى أن المسار به 25 نقطة، مقترحا اختصاره في 10 نقاط فقط، «ده رأيي، وأحنا لسه في المهد، والوجه القبلي اعتقد أنه لسه بدري عليه».

ازدهار السياحة الدينية حول العالم

وأضاف «غبور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم، أن المشروع يحتاج ما يقارب العام من أجل إتمامه، بهذا الطريق السياحي الديني الهام، «السياحة في العالم 60% منها سياحة دينية، وأحنا عندنا مسار العائلة المقدسة، وكمان مشروع أهل البيت، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بيه، ولو اشتغلنا على المشروعين دول هيجذب الأجانب».

إمكانية حضور 15 مليون سائح لمصر

وواصل: «لو الموضوع ده تم على خير، مصر هتشوف 15 مليون سائح على الأقل سنويا، والكثير من الأموال الأجنبية التي قد تتجاوز إيرادات قناة السويس مرتين تقريبا».

المسار المقدس المصري الإيطالي

بدوره قال عيسى إسكندر، رئيس المسار المقدس المصري الإيطالي، في مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إنه بدأ اتصالات مع دولة الفاتيكان من أجل دمج المسار المقدس المصري الإيطالي للسياحة، وتم الاتفاق مع العاصمة الإيطالية روما للاستقرار على المسار المصري الإيطالي من أجل إشراك مسار العائلة المقدسة في مصر، موضحا أن المسارات الأوروبية تشمل احتفالات طوال العام لذا أعمل على إضافة المسار المصري إلى مسارهم لحث السياح على زيارة مصر طوال العام.