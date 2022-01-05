سيناريو حادث الطريق الأوسطي.. «تريلا» مجنونة تحول 10 سيارات إلى كوم صفيح

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية ظهراً ومعها تنساب حركة السيارات على الطريق الأوسطي دون أن يعكر صفو هذا الهدوء أى شئ، وفجأة انقلب الحال رأساً على عقب وتحول الهدوء إلى ضجيج والصمت إلى صرخات إثر تصادم مروع حوّل مجموعة من السيارات الملاكي والنقل إلى كتلة من اللهب انتهت إلى كومة من الصفيح والرماد في لحظات معدودة، فيما كانت العناية الإلهية أقرب إلى ركاب تلك السيارات الذين نجوا من الموت في حادث كارثي باستثناء عامل وحيد فقط لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وكانت السرعة الجنونية لإحدى سيارتي النقل «تريلا» هي سبب وقوع حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.

إصابة المتهم المتسبب بحادث الطريق الأوسطي

وكشفت التحقيقات الأولية في الحادث أن سبب وقوعه على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان حالة من التهور والاندفاع غير المبرر لأحد السائقين الذي كان يقود سيارته «تريلا» بسرعة جنونية، وبحسب مصادر أمنية فإن سائق إحدى سيارتى النقل الذي تسبب في حادث الأوتوستراد من بين المصابين ويرقد حاليا داخل المستشفى لتلقي العلاج.

جهات التحقيق تعاين موقع الحادث

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان حادث الطريق الأوسطي على الأوتوستراد، حيث أسفر الحادث عن مصرع عامل كان يستقل إحدى السيارات وإصابة 8 آخرين كانوا داخل السيارات الأخرى المتصادمة، فضلاً عن إصابة سائقي سيارتي النقل وتفحم 10 سيارات نقل وملاكي بشكل كامل.

وناظرت النيابة العامة جثة العامل المتوفي محمد طلعت هلال وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليه لموافاة النيابة بما أسفرت عنه مناظرة الجثمان.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثة المتوفى من مكان الحادث إلى مستشفى حلوان.

لجنة فنية لمعرفة أسباب التصادم

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة حادث الطريق الأوسطي وإعداد تقرير لبيان أسباب وقوع حادث التصادم المروع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الأوسطي.