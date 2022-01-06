حظك اليوم برج الحوت الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بأنه لديه في داخله الكثير من الحنان والعاطفة، كما أنه قادر على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، ويملك قلب طيب وحنون، ويحرص دائما على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك لامعا، ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. تبدو اليوم منطلقا وساحرا، وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.