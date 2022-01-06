أسعار الدواجن في الأسواق.. «الساسو» يصل لـ36 جنيها

أعياد الميلاد ومن قبلها رأس السنة وعيد الكريسماس جميعها أحداث يحتفل المواطنين فيها بالخروج للاحتفال بتناول الأكلات؛ الأمر الذي أحدث حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدواجن التي شهدت قبل شهرين من اليوم ارتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية، وعليه يحرص يوميا المواطنين على متابعة الأسعار بشكل يومي، وهو ما تقدمة «الوطن» وفقا لشعبة الدواجن.

وتتوقع شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن تسجل أسعار الدواجن ارتفاعا في السوق المصرية خلال الفترة الحالية وتحديدًا خلال أعياد الميلاد، ونرصد من خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 6 يناير، وفق تصريحات رئيس الشعبة عبدالعزيز السيد.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المصرية، حيث تختلف الأسعار بشكل نسبي بين منطقة وأخرى، فجاءت أسعار الدواجن البلدي بسعر 38 جنيهًا، فيما ترواح سعر الكتكوت بين 6 إلى 8 جنيهات، ووصلت الدواجن البيضاء في المزارع بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، لتصل الدواجن البيضاء للمستهلك بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، ويصل لنحو 30 جنيهًا.

55 جنيها سعر البيض البلدي

وأوضح «عبدالعزيز» أن سعر طبق البيض شهد هو الآخر تباين في الأسواق، ليسجل سعر البيض البلدي إلى 55 جنيها، كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر والأبيض ليكون بسعر 45 جنيها في المزرعة، بينما وصل سعر طبق البيض إلى المستهلك بسعر 52 جنيها.

كما شهد سعر كيلو جرام الساسو في السوق المحلية لنحو 36 جنيهًا، فيما استقرت أسعار البط والأرانب ليسجل الأرانب 50 جنيها، فيما وصل سعر البط السوداني 60 جنيها، والبط البغال 55 جنيها في الأسواق المحلية.

وأخيرًا جاء سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا وفق حجمه ونوعه إلى 26 جنيهًا، فيما شهد سعر السمّان «الجامبو» استقرار هو الأخر ليتراوح بين 80 و90 جنيهًا، وجاء سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 40 جنيهًا.