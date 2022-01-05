وزير التعليم: أشعر بأن أحدهم يقود جدل امتحانات أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه متعجب للغاية من كثرة الأسئلة عن امتحان الصف الأول والثاني الثانوي لمنتصف العام، «ده امتحان عادي جدًا، امتحان تيرم، ودي سنوات نقل، وليست سنوات مصيرية ولا حاجة، وده موضوع بسيط مفيش فيه أي حاجة»، موضحًا أن هذه الامتحانات تُعد فرصة للطلاب أن يتعرفوا على نوعية الأسئلة، لكن ما يعوق عملية تطوير منظومة التعليم اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم بدرجات الامتحانات وليس بمخرجات التعلم.

الطلاب يرغبون في الحصول على درجات نهائية فقط

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة في «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc»، أن الطلاب يرغبون في الحصول فقط على الدرجات النهائية، وهذا الأمر جعل هناك حالة من الجدل، «ده أمر غريب، يعني مشوفتش حد اتكلم عن امتحانات الصف الخامس الابتدائي والسادس وأولى أعدادي، ما هي كلها امتحانات عادية بنفس الشكل بالضبط، بس بنشوف أحاديث غريبة، مش عارف ده نتاج طبيعي، أو حد بيقود هذا الأمر ممكن، ده مجرد امتحان تيرم».

نستهدف من الامتحانات التعرف على شكل الأسئلة الجديدة

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه يستهدف من هذه الامتحانات التعرف على شكل الأسئلة الجديدة ويتآلف معها الطلاب، «عشان اللي في أولى ثانوي لسه مشافوش الامتحانات اللي زي دي قبل كده، ودي امتحانات تقيس الفهم مش حفظ، ومعاهم الأوبن بوك، وأسهل من زمان، بس نرجع نلاقي يقولوا جدل بسبب الاسئلة المقالية، بقينا نتكلم في حاجات غريبة جدًا، هما مش عاوزين يعرفوا مخرجات التعلم، بيهتموا فقط بشكل الأسئلة ونوعها وتوزيع الدرجات».