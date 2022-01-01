وزير التعليم ينفي ترحيل وحدات من منهج رابعة ابتدائي للتيرم الثاني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تصدر تعليمات بخصوص جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي وكل ما يتم تداوله إشاعات واجتهادات لا أساس له من الصحة.

ترحيل وحدات من العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني غير صحيح

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، أن كل ما يتردد بشأن ترحيل وحدات من مقررات منهج العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني غير صحيح.