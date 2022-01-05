انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الخاصة الأسبوع المقبل

تبدأ الجامعات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية والقاهرة الكبري، الأسبوع المقبل، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا؛ أبرزها تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية المتعلقة بمنع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا إلى لجان الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الامتحانات إلكترونية بنظام البابل شيت، والتأكيد على ضرورة تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الطلاب الغشاشين.

منع دخول غير المطعمين الامتحانات

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021- 2022، تنطلق بمختلف الكليات بدءا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه جرى التشديد على الإجراءات المشددة تجاه مجابهة تفشي فيروس كورونا؛ أبرزها منع دخول أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا الامتحانات، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة بالامتحانات وتجهيز المقرات والأجهزة والسيستم، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تكون إلكترونية بنظام البابل شيت.

وأكد رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا، تجاوزت الـ 80% بمختلف الكليات، موضحا أنه جرى تخصيص أكثر من مقر لتطعيم الطلاب غير المطعمين، بجانب التأكيد على ضرورة إحضار الطلاب الذين تلقوا تطعيم كورونا خارج الجامعة ما يثبت حصولهم على التطعيم، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الطلاب الغشاشين.

الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أنه جرى التنبيه على جميع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا، بالتطعيم قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بمنع أي طالب غير مطعم من دخول الامتحانات.

ولفت إلى أنه جرى تخصيص أكثر من مقر داخل الجامعة لمنح التطعيمات للطلاب غير الحاصلين على اللقاح، مشددا على تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن الغشاشين، مؤكدا انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل بغالبية الكليات، وتكون إلكترونية بنظام البابل شيت.