تعليمات بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. ورقة مفاهيم لطلاب المنازل

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر عقدها اعتبارا من 22 يناير الجاري، إلكترونيا وورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، موضحة أنه جرى إرسال كل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات للمديريات، وعلى أساس يجرِ عقد الامتحانات، وموافاة الوزارة بكل الاستعدادات الخاصة بذلك.

تسليم طلاب المنازل ورقة مفاهيم كبديل للكتاب الورقي

وأكدت مصادر مطلعة بالمديريات التعليمية، أن تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي صدرت بعد اجتماع الوزارة مع مختلف المديريات، تمثلت في عقد الامتحانات على شبكة السيرفر الداخلية في المدارس المتوفر بها ذلك، والمدارس غير المجهزة، يجرِ امتحانها من خلال الشريحة، مشددة على ضرورة شحن هذه الشريحة جيدا قبل الامتحانات.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لطلاب المنازل، يجرِ عقد الامتحانات ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية، كاختيار من متعدد، وتشمل 70 درجة وأسئلة مقالية، وتشمل 30 درجة في جميع المواد الدراسية، فضلاً عن تسليم هذه الفئة من الطلاب ورقة مفاهيم كبديل للكتاب الورقي، لأن الامتحانات تعقد بنظام الـ«أوبن بوك»، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع المدارس، بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم والتربوي.

درجة الطالب تشمل الجزئين المقالي والإلكتروني

ونوهت المصادر، بأن معلمي المدارس، يصححوا الامتحانات بعد عقدها مباشرة، ويتم رفع درجة الطالب في الجزء المقالي لإدارة الإحصاء بالوزارة بكود الطالب وليس برقم الجلوس، مؤكدة أن درجة الطالب تشمل الجزئين المقالي والإلكتروني ويتم إرسال النتيجة كاملة من قبل إدارة الإحصاء للمدارس وإعلان النتيجة في الأسئلة المقالية والإلكترونية.

وأشارت المصادر، إلى أنه لا يتم عمل أي محضر للطالب الذي تواجهه أي مشكلات تقنية ويتم تسليمه ورقة أسئلة جديدة في نفس ميعاد الامتحان، موضحة أنه يتم الإجابة على الأسئلة المقالية في نفس ورقة الأسئلة، ويمكن للإدارات التعليمية إن رغبت ذلك تسليم الطلاب ورقة خاريجة للإجابة عن الأسئلة المقالية، مشددة على جميع الطلاب بضروة مراعاة الجزء الذي سيكتب فيه البيانات وعدم كتابة أي إجابة خلفه.