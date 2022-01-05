«التعليم» تعلن تدريب طلاب ثانوي على الأسئلة المقالية قبل الامتحانات

أعلنت عدد من مدارس المرحلة الثانوية، تدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على كيفية الإجابة على الأسئلة المقالية، التي سيجري عقدها مع الامتحانات الإلكترونية، وتوضيح لهم آليات تخصيص الوقت بشكل كافي، للإجابة عليها، خاصة بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا، أنه سيجري عقد امتحانات إلكترونية وورقية مقالية، في جميع المقررات الدراسية لطلاب النقل في المرحلة الثانوية.

وأكد ياسر أنس، مدير التعليم العام في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، أن المدارس حريصة على تدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة المقالية والإلكترونية، منذ بداية العام الدراسي الحالي، موضحا أن التدريب يتمثل في معرفة الطالب كيفية الإجابة بطريقة صحيحة على جميع نوعيات الأسئلة.

أنس: التنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية للاستعداد الجيد للامتحانات

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية للاستعداد الجيد للامتحانات، موضحاً أنه تم التنبيه على تعريف الطلاب آلية الإجابة على الأسئلة وكيفية توزيع الوقت بطريقة جيدة للإجابة على الأسئلة الإلكترونية والورقية.

تدريب الطلاب على الأسئلة المقالية والإلكترونية

وأكدت مصادر مطلعة في المديريات التعليمية، أنه سيتم تدريب الطلاب على الأسئلة المقالية والإلكترونية خلال شهر يناير الجاري في مدارس المرحلة الثانوية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التدريب يتم من قبل المعلمين بشكل مجاني.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وتوزيع الدرجات على الأسئلة المقالية والإلكترونية، موضحاً أن الأسئلة القمالية تشمل جميع المقررات الدراسية وإضافتها في الامتحانات مسألة مهمة للغاية، مؤكداً أن الوزارة أرسلت جميع المواصفات الفنية لوضع الأسئلة المقالية بعد أن أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.