«التعليم» تكشف آلية اختيار المدارس المشاركة في دورات المنح الأمريكية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنظيم محاضرات توعوية للطلاب حول كيفية الحصول على منح دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية، من حيث تعريفهم بكيفية التقديم للمنح وكتابة البيانات المطلوبة بدقة بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، والتي بدأت إعداد المدارس المرشح لها المشاركة في تلك المحاضرات، خاصة بعد طلب الوزارة ترشيح مدارس معينة من كل إدارة تعليمية.

وأكدت مصادر مطلعة في المديريات التعليمية، أنه تم التنبيه على الإدارات بضرورة البدء في اختيار المدارس من المرحلتين الإعدادية والثانوية للترشيح للمشاركة في تلك المحاضرات وتدريب الطلاب على الحصول على منح دراسية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ستعلن عن المواعيد المحددة لإرسال المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة.

«عفيفي»: اختيار المدرسة يكون على أساس التميز العلمي

وفي سياق متصل، وقال محسن عفيفي، مدير التعليم الثانوي العام بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن كل إدارة ترشح مدارس بعينها للمشاركة في المسابقة ويتم إرسالها لوزارة التربية والتعليم، موضحاً أن اختيار المدارس سيكون على أساس تميزها العلمي ومشاركة طلابها في مختلف المشروعات العلمية وتكون متحصلاتهم التعليمية مرتفعة.

وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختيار المدرسة أيضاً يتم على أساس تفوق طلابها وموهبتهم العملية حتى يسهموا في رفع شأنها، والحصول على أكبر قدر من المنح الدراسية، لافتاً إلى أن الإدارات التعليمية تبدأ حالياً في الاستعداد لذلك على قدم وساق.

تنظيم زيارة لكل مدرسة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، خاطبت المديريات والإدارات التعليمية، بشأن تنظيم محاضرات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لتزويدهم بالمعلومات الكافية التي ستمكنهم من الحصول على منح دراسية بالجامعات الأمريكية، موضحة أنه سيتم تنظيم زيارة فعلية لكل مدرسة مدتها ساعتان ومجموعة من اللقاءات التي ستقام من خلال تطبيق زووم وذلك لعرض معلومات أكثر تحديدا عن كيفية كتابة المقالات الشخصية.