«التعليم» تحذر المدارس من ربط توزيع أرقام الجلوس بالمصروفات الدراسية 

بدأت المدارس في مختلف المراحل التعليمية توزيع أرقام الجلوس على الطلاب استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي ستنطلق خلال شهر يناير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، تنفيذا لكافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدم ربط تسليم أرقام الجلوس بسداد المصروفات

وحذرت المديريات التعليمية، جميع المدارس من ربط تسليم الطلاب أرقام الجلوس للامتحانات بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدة أن عملية الربط مخالفة تمامًا لقواعد العملية التعليمية، ويتم التحقيق على الفور مع المدرسة التي تفعل ذلك، مشددة على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات التي أعلنت عنها الوزارة بشأن توفير بيئة آمنة للطلاب تمكنهم من أداء الامتحانات دون أي معوقات.

غير مسموح بمنع أي طالب من دخول الامتحان

قال ياسر أنس، مدير التعليم العام في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إنه جرى التنبيه على جميع المدارس بعدم ربط توزيع أرقام الجلوس على الطلاب بسدادهم للمصروفات الدراسية، موضحًا أنه غير مسموح بذلك، وهناك تعليمات مشددة للمدارس بشأن هذه الأمور.

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يحق لأي طالب الحصول على رقم الجلوس ودخول الامتحانات دون أي معوقات، مؤكدا أنه غير مسموح بمنع أي طالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداده المصروفات الدراسية.

عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا

من جابنه، أكد مصادر في المديريات التعليمية، أن ربط توزيع أرقام الجلوس بالمصروفات الدراسية أمر يعرض المدرسة للمسائلة القانونية، لأنه أمر غير مطابق لقواعد العملية التعليمية، موضحة أنه غير مسموح لأي مدرسة بذلك، وهناك تعليمات مشددة تؤكد أحقية الطلاب في دخول الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية.