«التموين»: صرف 50% من استعاضات السلع لشهر يناير

أكد مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة صرف استعاضات السلع لشهر يناير الجاري لمنافذ صرف السلع التموينية، سواء من منافذ البدالين التموينيين أو مشروع جمعيتي، بلغت 50% من حصة المنافذ من السلع التي تصرف للمواطنين، من خلال الكميات التي تضخ لمخازن الجملة من قبل شركتي «العامة والمصرية» لتجارة الجملة.

ضخ يومي للسلع من مخازن الجملة لمنافذ التموين

وأكد المصدر، في تصريح لـ«الوطن» أن مخازن الجملة تضخ يوميا كميات وفيرة من السلع الغذائية والأساسية لمنافذ الصرف البالغ عددها حتى الآن 38 ألف، و6700 تابعين لمشروع جمعيتي.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا كميات ثابتة من السلع الغذائية الأساسية، لعدد 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، بواقع 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، و1000 طن أرز، ومثلها مكرونة.

‎28 سلعة تموينية تتيحها الوزارة على البطاقة

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا في منافذ صرف السلع التموينية، 28 سلعة أساسية مدعمة تصرف على البطاقة التموينية، بعد صرف الحصة الأساسية للبطاقة من السكر والأرز والزيت، بناء على عدد أفراد الأسرة، فضلا عن توفير عدد 1200 سلعة في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، منها اللحوم والدواجن والخضروات المجمدة بأسعار تقل مثيلاتها المتواجدة في الأسواق 20%.

وتستمر منافذ صرف سلع التموين حاليا، في صرف المقررات التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، البالغ عددهم 64 مليون مواطن يصرفون التموين، من 38 ألف منفذ بدال تمويني، و6700 تابعين لمشروع جمعيتي.