طارق شوقي: «امتحانات أولى وتانية ثانوي ورقي لمن لديه مشكلة في الإلكتروني»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي سيكون بها جزء الكتروني على التابلت وجزء ورقي، «بصوا، قولنا للمديريات إن طلاب المنازل اللي مش عندهم تابلت هيمتحنوا ورقي وبعتنا مواصفات الامتحان للمديريات، وكمان أي حد عنده مشكلة في الامتحان الالكتروني لأي سبب سيتم امتحانه في نفس اليوم بشكل ورقي»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج « مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc».

الهدف من الامتحانات معرفة الطالب مخرجات التعلم

وأضاف «شوقي» أن المسألة ليست في طريقة الامتحان، ولكن الهدف من هذه الامتحانات أن يعرف الطالب مخرجات التعلم، ويتدرب على أشياء مفيدة له استعدادًا لشهادة الثانوية العامة، «فيه ناس بتحاول تغش على التابلت، بقولهم إحنا مش هنتتبعكم، بس إنتو كدة بتؤذوا نفسكم، وبتحرموا نفسكم من فرصة للتعلم الجيد، الامتحانات دي عبارة عن تأهيل للطالب، يقول أنا كويس في المادة كذا، ومحتاج أتعب شوية في المادة كذا، وكمان يتعرف على شكل الامتحانات، بس كده».

الوزير يرد للطلاب عن طبيعة الامتحانات: «ملكوش دعوة»

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن كون الامتحان الذي يقدم للطالب إلكترونيا أو ورقيا أمر لا يهمه، فهذه من الأمور الجانبية، فالطالب عليه أن يحضر المادة بشكل يفهم منه مخرجات التعلم، «ملهوش دعوة بقى الامتحان يبقى شفوي أو إلكتروني أو ورقي، إحنا كده بنضيع وقت في الكلام وخلاص».