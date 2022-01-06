«هيئة الدواء» تحذر هذه الفئة من تناول الفول والطعمية

حذر الدكتور حماد الشريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التوعية الدوائية، مرضى أنيميا الفول من تناول الفول والفلافل، موضحا أن الهيئة منذ مراقبة سوق الدواء المصرية تعمل على التوعية بأهمية الأخطار التي يجب على الأشخاص أن يتجنبوها.

وأوضح «الشريف» خلال استضافة في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أمس الأربعاء، أن أنيميا الفول أكثر نوع من الأنيميا المنتشرة حول العالم، متابعا: «الفول والطعمية للناس الطبيعية مفيش منه مشاكل».

التركيز على الاستخدام الآمن للدواء

وأكد معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التوعية الدوائية، أن الهيئة تركز على الاستخدام الآمن للدواء، خاصة في ظل انتشار ثقافة تناول علاج تقليدا لأحد الأشخاص؛ لأن هذه الثقافة قد تؤدي إلى الفشل الكلوي، مطالبا بزيادة شرب المياه والتقليل من تناول المسكنات، مشيرا إلى أن هناك محور تبني استخدام الأدوية بشكل صحيح من قبل هيئة الدواء، الفترة المقبلة.

مراجعة الإعلانات بصفة دورية

وأوضح معاون رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة تراجع الإعلانات، وجرت الرقمنة للمواد الدعائية، وأصبحت كل الإعلانات مراقبة ولا تظهر إلا بعد إجازاتها، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى عرض الإعلانات الصحيحة للمواطن دائما.

ضرورة التخزين الجيد للدواء

وشدد الدكتور حماد الشريف، على أنه يجب التخزين السليم للدواء، مؤكدا أن الحمام أو المطبخ ليس مكانا صحيحا لتخزين الدواء، منوها إلى أن الهيئة تنظم حملة للتوعية بطرق التخزين الصحيحة وصلاحية الدواء، من أجل الحفاظ على الصحة.

وأكد أن كل دواء مكتوب عليه المادة الفعالة وصلاحيته؛ لأن تناول الدواء بعد انتهاء صلاحيته قد يؤثر بأثر عسكي على الشخص.