نقل الإعلامية حياة الدرديري إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

قال الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، إنه توجه بزوجته الإعلامية حياة الدرديري إلى المستشفى، في حالة حرجة، بعد إصابتها بإغماءة مفاجئة.

وأوضح توفيق عكاشة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه نقل زوجته الإعلامية حياة الدرديري إلى أحد المستشفيات بسيارة الإسعاف، وحالتها غير مستقرة.

سبب الإغماءة

وأشار إلى أن حياة الدرديري أصيبت بصدمة عصبية، بعدما شعرت بالقلق والضغط العصبي الذي عانت منه بعد إلقاء القبض عليه أمس الأول وإخلاء سبيله، ما أدى إصابتها بتشجنات، لافتا إلى أن الأطباء تعاملوا معها بالمحاليل والأدوية.

وتابع: «عملنا فحوصات للقلب وأشعات ورسم قلب بقسم الاستقبال بالمستشفى بمعرفة الدكتور محمود عيطة، رئيس قسم استقبال الطواريء بالمستشفى».