الجامعات تناشد الطلاب الحضور قبل امتحانات التيرم بساعة على الأقل

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجرءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة.

وأكدت الجامعات في مناشدتها للطلاب للاستعداد للامتحانات على تطبيق عدد من الإجراءات والخطوات في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، قبل انطلاقها، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

إجراءات الجامعات في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022

- تبدأ الامتحانات في التاسعة صباحا، ويتم توزيعها على فترات بحد أقصى 4 فترات في اليوم الواحد.

- ضروروة حضور الطلاب قبل موعد الامتحانات بساعة واحدة.

- يجب على الطلاب ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

- ضرورة أن يكون الطالب محدد موقفه من التجنيد «نموذج 6 جند أو 7 جند» لدخول الامتحانات.

- يجب على الطالب أن يجمل بطاقته أو الكارنيه وسداد الرسوم الدراسية لدخول الامتحان.

- يحظر على الطلاب اصطحاب الكتب والمذكرات والهاتف المحمول وجميع وسائل التسجيل بأنواعها داخل لجان الامتحانات، وكذلك عدم كتابة أي عبارات أو رسوم تميز ورقة الإجابة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

- لا يسمح للطالب بالخروج من الامتحان قبل مرور منتصف الوقت.

- أن يكون الطالب حاصل على لقاح كورونا «كوفيد 19» كشرط لدخول الامتحانات.

- تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة.

- تخصيص عدد من الفرق الطبية بمختلف الكليات والمدرجات للكشف على أي حالات طوارئ.

- الجامعات تشدد على حضور الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بساعة كاملة، ولا يسمح لهم بالخروج من الامتحانات قبل منتصف الوقت.