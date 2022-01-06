وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» لجميع المؤهلات براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة، للخريجين وجميع المؤهلات الدراسية، بمرتبات مجزية وتأمينات اجتماعية وحوافز، وذلك في إطار حرص مبادرة «توظيف مصر»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب والراغبين في العمل، بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الشاغرة والمعلن عنها عبر الصفحة الرسمية والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

وظائف بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مسؤول تمويل قروض، ليكون مسؤول عن توزيع وبيع قروض الصغيرة ومتناهية الصغر.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في البحيرة «كفر الدوار - أبو حمص»، المنوفية «الباجور»، الدقهلية «دكرنس - المنصورة - سنبلاوين - طوخ - ميت غمر»، القليوبية «طوخ - قها»، الشرقية «الزقازيق - فقوس - هيها»، الجيزة «الهرم»، سوهاج «مركز المنشأة»، أسوان، السويس.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي خريجين كليات حكومية.

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- الراتب 2300 أساسي + العمولة تصل إلى 6000 جنيه.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى7 ساعات عمل.

- يومين إجازة في الأسبوع.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- فرصه ترقية داخل البنك نفسه.

وظائف شركة راية

أعلنت شركة راية عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

‎1- خدمة عملاء اكونت Order Taker 8 ساعات العمل من المنزل.

2- خدمة عملاء اكونت Order Taker 4 ساعات عمل.

3- خدمة عملاء «لخريجي الكليات العلمية».

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في العباسية و المعادى «متاح العمل من المنزل للوظيفه الأولي».

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهلات متوسطة وعالي وطلبة، شرط التفرغ.

- مؤهل «علوم - زراعة - طب - صيدله - معهد تعاون زراعي»، لوظيفة خدمة عملاء «لخريجي الكليات العلمية».

- ألا يزيد السن عن 40 عاما للمتقدمين للوظائف.

الحقوق والمزايا

- المرتب حسب كل وظيفة.

- فرص للعمل من المنزل بعد التدريب للوظيفة الاولى.

- ساعات العمل اليومية 8 ساعات عمل لوظيفة خدمة عملاء «لخريجي الكليات العلمية - Order Taker».

- 4 ساعات عمل «Order Taker» فرع المعادي فقط.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة.

- تمنح الشركة للعاملين بونص للزيارات المنزلية لوظيفة خدمة عملاء «لخريجي الكليات العلمية».